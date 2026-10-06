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Юру Борисова продвинут на «Оскар»-2027 за роль в фильме «Искусственный»

Юру Борисова продвинут на «Оскар»-2027 за роль в фильме «Искусственный»
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Кинокомпания Neon уже начала подготовку к проведению премии «Оскар»-2027. Как сообщает Variety, в студии продвинут российского актёра Юру Борисова на лучшую мужскую роль за фильм «Искусственный». При этом Эндрю Гарфилда также продвинут на премию, однако уже за лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, в Neon также отправят ещё две кандидатуры на «Оскар» — Марка Райлэнса и Монику Барбаро — оба артиста могут быть номинированы на лучшие роли второго плана. Подобные продвижения не означают, что актёров обязательно номинируют, однако среди них в киноакадемии и будут рассматривать главных кандидатов.

Если Юру Борисова номинируют на будущую премию, то это будет уже вторая номинация для российского актёра. Ранее артист мог выиграть награду за лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре», однако уступил статуэтку Кирану Калкину.

Грядущий «Оскар»-2027 же пройдёт 14 марта 2027 года, номинантов в Киноакадемии объявят в конце января. Ведущим церемонии вновь выступит комик и шоумен Конан О’Брайен.

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