Стало известно расписание фестиваля «Фандом Фест «ВКонтакте» — 2026

Организаторы фестиваля «Фандом Фест «ВКонтакте» — 2026 представили гид по грядущему фестивалю, который пройдёт 10-11 октября. Мероприятие состоится на «ЦСКА Арене» в Москве в ближайшие выходные.

Так, 10 октября зрителей ждёт выступление корейского автора BewhY с ведущими дня GraysonFin и Александром Гаврилиным. Зрителей также ждут презентации нового контента в игре Arknights: Endfield, новости о фильме «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный», новые детали книг китайских писателей Нин Ханъи и Тяньси Гуйюань и многое другое.

Фото: «Фандом Фест ВКонтакте»

Фото: «Фандом Фест ВКонтакте»

11 октября же посетителей ждёт выступление поп-рок-группы W24, новые детали детектива «Чёрный шёлк» с Милошем Биковичем, некий интерактивный «Книжный эксперимент» от Marshmallow Books, новые детали ромэнтези «Фатум. Гаер», а также встреча с южнокорейским писателем и сценаристом Ким Хоёном — он расскажет историю бестселлера «Магазин шаговой недоступности».

Фото: «Фандом Фест ВКонтакте»

С полным списком событий на «Фандом Фест «ВКонтакте» можно ознакомиться в официальном блоге от создателей мероприятия.