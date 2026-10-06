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Дэвид Коренсвет сравнил сиквел «Супермена» с пятым эпизодом «Звёздных войн»

Дэвид Коренсвет сравнил сиквел «Супермена» с пятым эпизодом «Звёздных войн»
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Дэвид Коренсвет, играющий Супермена в киновселенной DC, рассказал, что сиквел «Супермена» для него воспринимается как пятый эпизод «Звёздных войн» под названием «Империя наносит ответный удар».

Актёр отметил, что фильм воссоединит зрителей с Суперменом, Лексом Лютором и Лоис Лейн в более устоявшихся отношениях после первого фильма.

В сиквеле «Супермена» главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.

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