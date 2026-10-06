Фантастический сериал «Мой друг — ИИ» стартует 8 октября. Большой трейлер

Онлайн-кинотеатры Wink и Okko представили дебютный трейлер сериала «Мой друг – ИИ». Фантастическая картина стартует на стримингах уже 8 октября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Будущий проект расскажет историю застенчивого старшеклассника Артёма. Он влюблён в одноклассницу Соню, которая встречается с Никитой, самым популярным парнем в классе. Артём уверен, что шансов на взаимность у него нет. Всё меняется, когда в его руках оказывается электронный помощник. После запуска ИИ принимает образ уверенного парня-аватара.

С этого момента у Артёма появляется личный коуч по жизни: уверенный, и совершенно не знакомый с понятием личных границ. Общаясь с ним, Артём учится отстаивать свои интересы, обретает уверенность и строит отношения с настоящими людьми. А сам ИИ постепенно обнаруживает в себе то, чего в его программе никто не предусматривал.

Главные роли в сериале сыграли Кай Гетц («Пророк. История Александра Пушкина»), Святослав Рогожан («Многоэтажка»),