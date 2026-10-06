Триллер «Вышка 2» про страх высоты вышел в онлайне

6 октября состоялась цифровая премьера фильма «Вышка 2». Триллер о страхе высоты уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, лента добралась до онлайн-сервисов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал скромные $ 15 млн при бюджете в $ 3 млн. При этом сиквел всё же не смог обойти оригинальную картину, которая собрала $ 18 млн в 2022 году.

«Вышка 2» рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.