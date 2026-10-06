Правительство России потратит около 60 млрд рублей на блокировки в интернете

Правительство России направит около 60 млрд рублей на работу и модернизацию системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов в следующие три года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на приложение к проекту бюджета.

Так, государство выделит Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) примерно по 20 млрд рублей в 2027, 2028 и 2029 годах на системы фильтрации трафика. Интересно, что указанные суммы почти вдвое превысили прошлые расчёты — изначально на проект планировали потратить около 32 млрд рублей.

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин отметил, что на рост цен повлияли два фактора: подорожание оборудования для блокировки сетевого контента и комплектация большинства провайдеров системами ТСПУ, которые отвечают за фильтрацию трафика.