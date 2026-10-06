Расписание выхода четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне

Уже 16 октября состоится премьера четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Картина продолжит историю капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. В продолжении главный герой попытается защитить свою криминальную империю от других криминальных авторитетов города.

В четвёртый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 18 декабря.

Расписание выхода четвёртого сезона «Короля Талсы»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 16 октября 2-я серия 23 октября 3-я серия 30 октября 4-я серия 6 ноября 5-я серия 13 ноября 6-я серия 20 ноября 7-я серия 27 ноября 8-я серия 4 декабря 9-я серия 11 декабря 10-я серия 18 декабря