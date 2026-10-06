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Сериал Король Талсы со Сталлоне, 4-й сезон (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
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Уже 16 октября состоится премьера четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Картина продолжит историю капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. В продолжении главный герой попытается защитить свою криминальную империю от других криминальных авторитетов города.

В четвёртый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 18 декабря.

Расписание выхода четвёртого сезона «Короля Талсы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия23 октября
3-я серия30 октября
4-я серия6 ноября
5-я серия13 ноября
6-я серия20 ноября
7-я серия27 ноября
8-я серия4 декабря
9-я серия11 декабря
10-я серия18 декабря
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