Расписание выхода четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Уже 16 октября состоится премьера четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Картина продолжит историю капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. В продолжении главный герой попытается защитить свою криминальную империю от других криминальных авторитетов города.
В четвёртый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 18 декабря.
Расписание выхода четвёртого сезона «Короля Талсы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 октября
|2-я серия
|23 октября
|3-я серия
|30 октября
|4-я серия
|6 ноября
|5-я серия
|13 ноября
|6-я серия
|20 ноября
|7-я серия
|27 ноября
|8-я серия
|4 декабря
|9-я серия
|11 декабря
|10-я серия
|18 декабря