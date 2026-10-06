«Триумф Гарфилда и Юры Борисова». Первые критики в восторге от фильма «Искусственный»

5 октября в Нью-Йорке прошла ранняя премьера фильма «Искусственный интеллект» — драмы про создателя нейросети ChatGPT Сэма Альтмана. Главную роль в ленте сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), а его помощника Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора»).

Сразу после показа первые критики поделились своими впечатлениями от просмотра. Обозреватели в один голос хвалят актёрские перевоплощения Гарфилда и Борисова, отличный сценарий и называют фильм лучшей работой Луки Гуаданьино за последние 10 лет.

Что пишут первые критики о фильме «Искусственный интеллект»

Это блестяще написанная человеческая история о власти, контроле, амбициях и алчности — фильм, который, пожалуй, можно назвать самым актуальным и важным для нашего времени. Эндрю Гарфилд демонстрирует одну из своих самых пугающих и глубоких актёрских работ, воплощая образ Сэма Альтмана и мастерски передавая как его обезоруживающее обаяние, так и внушающую тревогу злобу. Юра Борисов великолепен в роли гениального создателя OpenAI: он с умом и искренним сопереживанием пытается осмыслить моральные последствия того, что его детище было выпущено в этот мир.

Это идеальная с точки зрения тона тёмная комедия о безответственности перед лицом апокалиптической уверенности. Эндрю Гарфилд тонко балансирует между