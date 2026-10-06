Уже 8 октября состоится премьера сериала «Мой друг – ИИ». Шоу расскажет историю застенчивого старшеклассника Артёма. Он влюблён в одноклассницу Соню, которая встречается с Никитой, самым популярным парнем в классе. Артём уверен, что шансов на взаимность у него нет. Всё меняется, когда в его руках оказывается электронный помощник. После запуска ИИ принимает образ уверенного парня-аватара, который помогает ему во всём.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko. Финал состоится уже 15 октября.

Расписание выхода фантастического сериала «Мой друг – ИИ»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 8 октября 2-я серия 8 октября 3-я серия 8 октября 4-я серия 8 октября 5-я серия 15 октября 6-я серия 15 октября 7-я серия 15 октября 8-я серия 15 октября