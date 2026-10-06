Расписание выхода фантастического сериала «Мой друг – ИИ»
Уже 8 октября состоится премьера сериала «Мой друг – ИИ». Шоу расскажет историю застенчивого старшеклассника Артёма. Он влюблён в одноклассницу Соню, которая встречается с Никитой, самым популярным парнем в классе. Артём уверен, что шансов на взаимность у него нет. Всё меняется, когда в его руках оказывается электронный помощник. После запуска ИИ принимает образ уверенного парня-аватара, который помогает ему во всём.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko. Финал состоится уже 15 октября.
Расписание выхода фантастического сериала «Мой друг – ИИ»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 октября
|2-я серия
|8 октября
|3-я серия
|8 октября
|4-я серия
|8 октября
|5-я серия
|15 октября
|6-я серия
|15 октября
|7-я серия
|15 октября
|8-я серия
|15 октября