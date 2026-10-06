15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Мой друг – ИИ (2026): дата выхода, сколько серий, расписание, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода фантастического сериала «Мой друг – ИИ»
Комментарии

Уже 8 октября состоится премьера сериала «Мой друг – ИИ». Шоу расскажет историю застенчивого старшеклассника Артёма. Он влюблён в одноклассницу Соню, которая встречается с Никитой, самым популярным парнем в классе. Артём уверен, что шансов на взаимность у него нет. Всё меняется, когда в его руках оказывается электронный помощник. После запуска ИИ принимает образ уверенного парня-аватара, который помогает ему во всём.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko. Финал состоится уже 15 октября.

Расписание выхода фантастического сериала «Мой друг – ИИ»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 октября
2-я серия8 октября
3-я серия8 октября
4-я серия8 октября
5-я серия15 октября
6-я серия15 октября
7-я серия15 октября
8-я серия15 октября
Материалы по теме