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Фильм ужасов «Астрал 6: Они уже здесь» вышел в онлайне

Фильм ужасов «Астрал 6: Они уже здесь» вышел в онлайне
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6 октября состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь». Хоррор уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других онлайн-сервисах.

Таким образом, шестая часть культовой серии добралась до стримингов спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала $ 169 млн и стала вторым самым кассовым фильмом в серии, уступив лишь пятой части — она собрала в 2023 году около $ 189 млн.

«Астрал 6: Они уже здесь» расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

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