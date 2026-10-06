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Стильные Юра Борисов и Эндрю Гарфилд — на премьере фильма «Искусственный» в Нью-Йорке

Стильные Юра Борисов и Эндрю Гарфилд — на премьере фильма «Искусственный» в Нью-Йорке
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5 октября в Нью-Йорке состоялась ранняя премьера фильма «Искусственный интеллект» (Artificial) — драмы про создателя нейросети ChatGPT Сэма Альтмана. Главную роль в ленте сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), а его помощника Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора»).

Так, на дебютном показе присутствовали основные звёзды картины, а также режиссёр фильма Лука Гуаданьино.

Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Сразу после красной дорожки лента также получила первые отзывы от критиков. Большинство обозревателей осталось от картины в восторге и называет её настоящим продолжением «Социальной сети».

У фильма «Искусственный интеллект» пока нет полноценной даты релиза. Лента также официально выйдет в России — пока тоже без даты выхода.

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