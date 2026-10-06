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Завершились съёмки российско-индийской спортивной драмы «Смэш» про бадминтон

Завершились съёмки российско-индийской спортивной драмы «Смэш» про бадминтон
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В Нью-Дели завершился съёмочный процесс российско-индийского фильма «Смэш» — это спортивная драма про бадминтон, главную роль в которой сыграла Алёна Михайлова («Чики», «За час до рассвета»).

Лента расскажет про спортсменку, которая большую часть карьеры просидела в запасе после неудачного выступления. Спустя 15 лет ей выпадает шанс всё исправить: девушка отправляется со сборной в Индию, где встретит соперницу, из-за которой не сложился старт её карьеры.

Помимо Михайловой, в актёрский состав вошли Денис Прытков, Таисия Калинина, Алёна Хмельницкая, Сайями Кхер и Денис Пьянов. Режиссёром выступает Максим Кузнецов («Правда»).

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