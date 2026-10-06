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Онлайн Aion 2 превысил 400 тыс. человек в день релиза — авторы дарят камни духа

Онлайн Aion 2 превысил 400 тыс. человек в день релиза — авторы дарят камни духа
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5 октября состоялся релиз глобальной версии Aion 2 — продолжения культовой MMORPG. Игра уже доступна в Steam и в собственном лаунчере разработчиков под названием Purple.

Спустя несколько часов после релиза разработчики опубликовали новую запись в блоге, отметив повышенный интерес геймеров к новинке. Так, на релизе в игре находилось более 400 000 человек, где основная аудитория пришлась именно на Steam. В честь этого авторы раздали всем игрокам по 15 камней духа — как и за достижение 300 тысяч онлайна ранее.

Спасибо, что помогли нам достичь отметки в 400 000 активных пользователей! Ваш энтузиазм движет нас вперёд. Сможем ли мы взлететь ещё выше?

События Aion 2 разворачиваются за 900 лет до первой части. Геймеров ждёт огромный открытый мир с наземными и даже воздушными сражениями. Одной из главных особенностей игры стал продвинутый редактор персонажа, где находятся более 200 пунктов настройки героя. В России игра доступна в лаунчере Purple или в других регионах Steam.

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