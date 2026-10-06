Как на iPhone Duo будут выглядеть приложения без специальной оптимизации

Apple запустила страницу для разработчиков приложений iPhone Duo, где показала три вида работы на устройстве — они зависят от того, для какой операционной системы создана установленная версия софта.

Самыми интересными были приложения, которые не имеют отдельной оптимизации под устройство и не рассчитаны на работу на нём — они, если не обновлялись под iOS 27, не будут даже растягиваться на внутреннем экране раскладушки Apple: просто посреди экрана будет вертикальное приложение.

Оптимизация только под iOS 26

К сожалению, наибольший удар придётся на российские приложения (особенно банковские), которые регулярно удаляют из App Store, разработчикам приходится выпускать замены, скрывающиеся про другие приложения. Эти новые приложения выпускаются не так часто, поэтому первое время они будут выглядеть именно так.

Фото: Apple

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Приложения на iOS 27

Однако