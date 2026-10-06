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Автор «Евангелиона» работает над новым полнометражным аниме «Космический Линкор Ямато»

Автор «Евангелиона» работает над новым полнометражным аниме «Космический Линкор Ямато»
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Культовый японский режиссёр Хидеаки Анно, известный как создатель «Евангелиона», приступил к работе над новым полнометражным фильмом — им станет «Космический Линкор Ямато √2199».

«Космический крейсер Ямато» считается одной из самых важных аниме-вселенных о космосе (примерно как «Звёздные войны» на Западе). Сюжет рассказывает о нападении инопланетян, из-за радиационной атаки которых люди вынуждены уйти под землю. В 2010 году история получила экранизацию в формате сериала, теперь же её ждёт полнометражная адаптация.

Дата выхода фильма пока неизвестна. Помогать Анно в создании ленты будут студии Production I.G («Призрак в доспехах», «Кайдзю номер восемь») и Studio Khara (фильмы по «Евангелиону»).

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