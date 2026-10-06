Paramount купила Warner Bros. за $ 111 млрд — официально

6 октября завершилась одна из самых масштабных сделок в истории киноиндустрии. Кинокомпания Paramount купила своего прямого конкурента — компанию Warner Bros. Discovery. Соглашение обошлось в сумму $ 111 млрд.

Объединённая компания называется Skydance — торги её акциями начнутся уже до конца недели. Ожидается, что бренды Paramount и Warner Bros. всё же сохранятся и будут использоваться в некоторых ситуациях.

Что теперь принадлежит Paramount после покупки Warner Bros.