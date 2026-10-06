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Paramount купила Warner Bros. за $ 111 млрд — официально

Paramount купила Warner Bros. за $ 111 млрд — официально
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6 октября завершилась одна из самых масштабных сделок в истории киноиндустрии. Кинокомпания Paramount купила своего прямого конкурента — компанию Warner Bros. Discovery. Соглашение обошлось в сумму $ 111 млрд.

Объединённая компания называется Skydance — торги её акциями начнутся уже до конца недели. Ожидается, что бренды Paramount и Warner Bros. всё же сохранятся и будут использоваться в некоторых ситуациях.

Что теперь принадлежит Paramount после покупки Warner Bros.

  • Каналы TNT, CBS, CNN, MTV, TCM, Showtime, Adult Swim, Nickelodeon, HBO, Comedy Central и Cartoon Network.
  • Warner Bros. Pictures/Television Group — флагманские студии для съёмок фильмов и сериалов.
  • DC Studios — конгломерат по производству комиксов вселенной DC с Суперменом, Бэтменом, Чудо-женщиной и другими супергероями. Сюда же входит кинонаправление DC, которым сейчас руководит Джеймс Ганн.
  • HBO — огромный ТВ-холдинг, которому принадлежат сериалы по «Игре престолов», будущий сериал «Гарри Поттер», «Сопрано», «Одни из нас», «Наследники», «Прослушка», «Настоящий детектив», «Чернобыль», «Эйфория», «Рим» и многие другие шоу.
  • Многие культовые франшизы — сага «Гарри Поттер», трилогии «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона, «Дюна» Дени Вильнёва, MonsterVerse про Годзиллу и Кинг-Конга, права на фильмы про Барби, серии фильмов «Заклятие», «Матрица» и «Мортал Комбат».
  • Warner Bros. Games — игровое подразделение, выпустившее тетралогию Batman Arkham, дилогию Shadow of Mor