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«Телеграм» оштрафовали ещё на 3,8 млн рублей — сумма долгов достигла 45 млн

«Телеграм» оштрафовали ещё на 3,8 млн рублей — сумма долгов достигла 45 млн
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Таганский районный суд Москвы вновь оштрафовал «Телеграм» и Google за отказ удалять запрещённую в России информацию. Каждая из двух компаний получила штраф в размере 3,8 млн рублей.

Мессенджер Павла Дурова* уже не первый раз штрафуют за подобные нарушения. Например, летом в «Телеграме» нашли опубликованные ответы на ЕГЭ и данные об экстремистских организациях. Общая сумма задолженности уже превысила 45 млн рублей.

Ранее Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Сообщались, что санкции в отношении владельца не затронут «Телеграм». Это означает, что россияне могут продолжать приобретать подписки Premium и пользоваться сервисом, как и раньше.

* — внесён в перечень экстремистов и террористов.

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