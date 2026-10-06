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Вышел трейлер фильма «Хартленд» с Джессикой Честейн — триллер выйдет на Netflix в ноябре

Вышел трейлер фильма «Хартленд» с Джессикой Честейн — триллер выйдет на Netflix в ноябре
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Хартленд». Лента в жанре мистического триллера станет доступна на платформе с 13 ноября.

Сюжет «Хартленда» расскажет историю бывшей звезды кантри-музыки в исполнении Джессики Честейн, которой приходится выйти из затворничества ради поисков племянницы. Женщине предстоит встретиться со своим мрачным прошлым и раскрыть тайны музыкальной индустрии города.

Видео доступно на YouTube и во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Помимо Честейн, в фильме снялись Джон Хоукс, Гаррет Хедлунд, Картер Фейт, Дженнифер Неттлз и другие. Режиссёром выступает Шаны Фест, она же написала сценарий.

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