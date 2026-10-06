PS5 Pro резко дорожает по всему миру — из-за релиза GTA 6

В конце сентября по всему миру началось стремительное подорожание консоли PlayStation 5 Pro. Сперва цена самой мощной приставки на рынке поднялась у официальный ритейлеров, после чего ситуация затронула в том числе серый рынок и даже подержанные модели.

Как обратили внимание пользователи Reddit, американская сеть GameStop сильно подняла цены даже на подержанные консоли от Sony. Так, обычная PS5 Pro оценивается в $ 1400 (около 120 тысяч рублей), а версия с дисководом — в $ 1500 (около 128 тысяч рублей). Это почти в два раза больше рекомендованной цены устройств, которая продаётся с большой наценкой по всему миру.

Ценник на подержанную PS5 Pro Фото: GameStop

Огромный ажиотаж вокруг PS5 Pro связывают с грядущим релизом GTA 6, одной из главных игр поколения. Студия Rockstar Games ведёт активный маркетинг с Sony, отмечая, что именно PlayStation 5 получит лучшую версию экшена в открытом мире, а PS5 Pro — самая мощная версия устройства. Кроме того, на высокую цену устройств влияет кризис памяти, из-за которого почти вся электроника заметно подорожала за год.