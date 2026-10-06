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1win разгромила Team Spirit и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2

1win разгромила Team Spirit и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2
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1win Team сенсационно обыграла Team Spirit на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:5 на Cache и 13:9 на Anubis.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Групповой этап
06 октября 2026, вторник. 15:00 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
1w Team

Лучшим игроком серии стал Сергей Ax1Le Рыхторов — 33 фрага при 26 смертях и рейтинг 1,51. Артём ArtFr0st Харитонов завершил матч с показателем 1,41 и впечатляющим K/D 27-10. У Spirit ни один игрок не преодолел отметку 1,00 — donk закончил серию с рейтингом 0,85 и K/D 29-31.

После победы 1win поднялась в топ-14 мирового рейтинга VRS, что гарантирует команде прямое приглашение на PGL Major Singapore 2026. Spirit упала в решающую сетку 2-2, где сыграет за последнее место в плей-офф. Итоговый сре