Слава Копейкин сыграет Печорина в новом фильме по «Герою нашего времени» Лермонтова

Компания What If Production раскрыла актёрский состав фильма «Княжна Мэри» по произведению Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

Образ офицера Печорина примерит Слава Копейкин, известный по ролям в сериалах «Слово пацана» и «Трудные подростки». Таисья Калинина сыграет саму Мэри, роль Грушницкого досталась Тимофею Кочневу, а Веры — Миле Ершовой.

История роковой дуэли будет рассказываться через три противоречащие друг другу версии событий — Печорина, Грушницкого и княжны Мэри. Съёмки пройдут в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильоне в Москве весной следующего года, а в прокат фильм выйдет в 2028 году.