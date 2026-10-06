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Слава Копейкин сыграет Печорина в новом фильме по «Герою нашего времени» Лермонтова

Слава Копейкин сыграет Печорина в новом фильме по «Герою нашего времени» Лермонтова
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Компания What If Production раскрыла актёрский состав фильма «Княжна Мэри» по произведению Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

Образ офицера Печорина примерит Слава Копейкин, известный по ролям в сериалах «Слово пацана» и «Трудные подростки». Таисья Калинина сыграет саму Мэри, роль Грушницкого досталась Тимофею Кочневу, а Веры — Миле Ершовой.

История роковой дуэли будет рассказываться через три противоречащие друг другу версии событий — Печорина, Грушницкого и княжны Мэри. Съёмки пройдут в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильоне в Москве весной следующего года, а в прокат фильм выйдет в 2028 году.

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