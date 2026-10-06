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Майкл Бэй возвращается к «Трансформерам» и снимет восьмой фильм серии — СМИ

Майкл Бэй возвращается к «Трансформерам» и снимет восьмой фильм серии — СМИ
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Известный режиссёр Майкл Бэй вернётся к работе над франшизой «Трансформеры» и снимет следующий фильм серии о противостоянии автоботов и десептиконов — об этом сообщает издание Page Six.

По данным источника, постановщик уже согласился на контракт со студией Skydance и теперь ведёт переговоры о том, чтобы получить право на финальный монтаж ленты.

Майл Бэй снял пять первых частей «Трансформеров», вышедших с 2007 по 2017 год. В двух последних частях («Восхождение Звероботов» и «Начало») он выполнял лишь функции продюсера, как в фильме «Бамблби» 2018 года. Последней большой работой Бэя в роли режиссёра стал экшен-триллер «Скорая» (2022).

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