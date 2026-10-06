Для Battlefield 6 показали пятый сезон — с картой в Лас-Вегасе, новой техникой и оружием

Компания Electronic Arts представила трейлер пятого сезона поддержки Battlefield 6. Он стартует уже 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Так, уже на старте сезона появятся две новые карты: «Лас-Вегас» и «Зона 51». Их главными особенностями станет тотальная разрушаемость больших объектов в духе Battlefield 4, когда после обрушения конструкции геймплей на локации заметно меняется. Третью карту сезона добавят в ноябре.

Вместе с этим разработчики также выпустят обновлённые Blackwell Fields и New Sobek City, добавят шесть новых оружий и два вида техники, введут браузер серверов и кланы, а также добавят «Операции» в мультиплеере. Геймеров также ждёт коллаборация с культовой серией Dead Space, которая состоится ближе к Хэллоуину — 31 октября.