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Шутер Gears of War: E-Day вышел на ПК и Xbox

Шутер Gears of War: E-Day вышел на ПК и Xbox
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Во вторник, 6 октября, состоялся релиз шутера Gears of War: E-Day. Новая часть известной франшизы стала доступна игрокам на ПК и консолях Xbox Series X/S.

Ранее журналисты назвали игру «возрождением великой серии»: E-Day получила 88 баллов на агрегаторе Metacritic. Особенно рецензенты хвалили графику и геймплей, выделяя модернизированный игровой процесс, где стрельба и перемещение по локациям стали более разнообразными.

Действие Gears of War: E-Day разворачивается за 14 лет до первой части серии. Игра рассказывает историю о первом вторжении инопланетных существ, главными героями выступят Маркус Феникс и Дом Сантьяго. Основные события шутера проходят в городе Калона, новой локации для GoW.

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