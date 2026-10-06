PARIVISION выбила G2 с ESL Pro League Season 24 и ворвалась в топ-13 мирового рейтинга
PARIVISION обыграла G2 Esports на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 13:7 на Ancient, 9:13 на Anubis и 13:11 на Inferno. G2 покинула турнир.
Лучшим игроком серии стал капитан Джами Jame Али — 55 фрагов при 36 смертях и рейтинг 1,35. У G2 выделился Гай NertZ Илуз с показателем 1,25.
Победа резко изменила положение PARIVISION в рейтинге Valve. До начала турнира команда занимала 33-ю строчку VRS, после победы над G2 поднялась в топ-13. Это существенно укрепляет шансы коллектива на получение прямого приглашения на PGL Major Singapore 2026. Итоговый срез рейтинга состоится 2 ноября.
ESL Pro League Season 24 проходит в Катовице с 3 по