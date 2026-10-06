Владелец 1win выплатит команде по CS 2 бонус $ 100 тыс. за победу над Team Spirit

Владелец организации 1win объявил о выплате бонуса в $ 100 000 составу по Counter-Strike 2 за выступление на ESL Pro League Season 24. Поводом стала победа над Team Spirit со счётом 2:0.

Сегодня наша команда обыграла Team Spirit — команду №1 в мире — и вошла в топ-14 лучших команд мира. Ровно три месяца назад мы решили изменить наш подход к развитию киберспортивного направления, и результаты не заставили себя долго ждать.

После победы 1win поднялась в топ-14 мирового рейтинга VRS, что гарантирует команде прямое приглашение на PGL Major Singapore 2026. Ранее на турнире в Катовице состав Сергея Ax1Le Рыхторова также вышел в плей-офф чемпионата.