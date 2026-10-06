Фильм «Мстители: Судный день» заработал $ 100 млн за два месяца до выхода в прокат

До премьеры новых «Мстителей» остаётся ещё более двух месяцев, но фильм уже ставит рекорды и зарабатывает большие деньги — сегодня сумма за предпродажи билетов на сеансы «Судного дня» достигла отметки $ 100 млн.

Сюжет расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Злодея сыграет Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года.