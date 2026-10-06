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EA Sports FC 27 показала лучший старт в истории серии — аналитики

EA Sports FC 27 показала лучший старт в истории серии — аналитики
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Аналитическое издание Alinea Analytics представило данные о запуске EA Sports FC 27 — свежей части футбольных симуляторов от Electronic Arts. По данным компании, проект разошёлся тиражом в 7,9 млн копий со времён расширенного доступа 18 сентября.

Так, основная доля продаж приходится на консоли PlayStation — 77%. Далее идёт Xbox (около 16%), замыкает тройку Steam (7%). На данный момент EA Sports FC 27 — самая успешная игра 2026 года, которая опережает Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 и другие релизы за последние девять месяцев. Общая выручка спортсима оценивается примерно в $ 714 млн без учёта микротранзакций.

Данные о продажах FC 27

Данные о продажах FC 27

Фото: Alinea Analytics

Важную роль в успешном запуске сыграл выпуск издания Ultimate Plus за $ 150, которое активно скупают фанаты футбола. Кроме того, популярность самого вида спорта растёт в США, из-за чего продажи франшизы ежегодно только растут. Наконец, FC 27 очень успешна во Франции, на которую приходится 14% от общей выручки.

Релиз EA Sports FC 27 состоялся 25 сентября на ПК и консолях. Главными нововведениями свежей части серии стал открытый мир в режиме The Grounds и ручной геймплей в защите.

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