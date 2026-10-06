Стала известна точная дата выхода Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Уже 9 октября состоится релиз Dragon's Dogma 2: Dark Arisen — большого дополнения для ролевой игры от студии Capcom. Проект доберётся до ПК, PS5 и Xbox Series в разное время.

Так, на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 релиз состоится в 00:00 по местному времени аккаунта. Это значит, что в Новой Зеландии геймеры смогут начать игру 8-го числа в 15:00 мск, а в Индии — в 21:30 мск. На ПК и Xbox Series релиз состоится одновременно по всему миру в 3:00 мск.

Фото: Capcom

Точная дата выхода Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Консоли PS5 и Switch 2 — 9 октября в 00:00 по местному времени аккаунта.

— 9 октября в 00:00 по местному времени аккаунта. Xbox Series и ПК (Steam) — 9 октября в 3:00 по московскому времени.

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места. В дополнении игроки отправятся в зимний регион под названием Павший доминион, расположенный на Крайнем Севере.