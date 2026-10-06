В Marvel Rivals воссоздадут битву с Таносом из «Мстители: Финал»

Разработчики Marvel Rivals представили детали предстоящего сезона 10.5 — в обновлении не будет новых героев, зато появится сразу два новых режима в рамках сюжета, который приблизит историю игры к фильму «Мстители: Судный день».

В октябре в Marvel Rivals добавят режимы, посвящённые прошлым частям серии. 9 октября выйдет «Война бесконечности»: 12 игроков делятся на две команды и сражаются на территории Ваканды. А 22 октября состоится релиз ивента «Мстители: Финал» в PvE-формате: до 50 игроков будут биться против армии Таноса, что станет самым масштабным ивентом в истории игры.

Кроме того, в новом сезоне Marvel Rivals получит новые косметические предметы к Хэллоуину и два эксклюзивных события.