В России завели уголовное дело за пиратскую копию сериала «Приговор»

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о привлечении к ответственности человека, который незаконно разместил на торрент-трекерах сериал «Приговор».

Расследование началось в мае: специалисты нашли данные пользователя, который скачал сериал в обход платформы, а затем передали данные в Следственный комитет. Впервые об уголовном деле стало известно в сентябре, а теперь информацию официально подтвердили владельцы прав на сериал.

Отмечается, что пиратскую версию посмотрели более 150 тысяч человек, а ущерб правообладателю превысил 15 млн рублей. В KION назвали дело важным примером борьбы с пиратством, по которому к ответственности удалось привлечь конкретного нарушителя.