«У меня будто родился ребёнок»: Юра Борисов засмущался на премьере «Искусственного» в США

5 октября на фестивале в Нью-Йорке состоялась ранняя премьера фильма «Искусственный интеллект» (Artificial) — драмы про создателя нейросети ChatGPT Сэма Альтмана. Главную роль в ленте сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), а его помощника Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора»).

Сразу после показа съёмочная команда дала небольшое интервью перед зрителями фестиваля. Когда речь зашла о персонаже Борисова, то и российский актёр поделился своими впечатлениями от первого просмотра ленты со зрителями.

Всем привет, я точно не смогу говорить так же прекрасно, как Эндрю, поэтому он и играет Сэма. Я очень нервничаю и даже не знаю, как отреагирует Илья Суцкевер на моё перевоплощение в него, если ему будет интересно на это взглянуть. Я очень переживал, когда смотрел этот фильм с вами, я же тоже вижу его впервые. Испытываю столько чувств, как будто у меня родился ребёнок и он вот-вот начнёт дышать. Надеюсь, у меня получилось передать характер моего героя, остальное расскажу на интервью. Спасибо.

У фильма «Искусственный интеллект» пока нет полноценной даты релиза. Лента также официально выйдет в России — пока тоже без да