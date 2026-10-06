Трейлер снежного апдейта Frozen Trail в ARC Raiders — релиз 8 октября

Студия Embark представила кинематографический трейлер Frozen Trail — крупнейшего апдейта для игры ARC Raiders. Обновление выйдет уже 8 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

С релизом патча в шутере появится снежная карта под названием Pendola Pass. Это место с ледяными скалами вокруг небольшого города, где находятся редкие технологии. Задача игрока — изучить окрестности и найти ценные предметы, параллельно выяснив причины уничтожения территории. Вместе с обновлением в игре также появится огромный механизированный аппарат под названием «Фрегат». Геймерам предстоит пробраться на борт робота, исследовать коридоры, сразиться с бойцами ARС и рейдерами.

Апдейт также привнесёт в игру три новых типа роботов-противников — «Скрытника», «Хулигана» и «Гидру». Кроме того, в ARC Raiders появятся улучшенные виды вооружения, а также дополнительное убежище Аванпост.

Вместе с релизом Frozen Trail сама ARC Raiders станет временно бесплатной — опробовать шутер смогут все желающие с 8 по 12 октября . Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию.