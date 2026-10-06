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Valve ужесточила правила смены региона в CS 2 — BC.Game может пропустить мэйджор

Valve ужесточила правила смены региона в CS 2 — BC.Game может пропустить мэйджор
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Valve обновила правила регионального распределения в Valve Regional Standings (VRS). Теперь команда не сможет перейти в новый регион, если в течение трёх предыдущих календарных месяцев её состав числился в рейтинге другого.

Изменение напрямую угрожает планам BC.Game на PGL Major Singapore 2026. В сентябре организация подписала австралийца Тайсона asap Патерсона вместо Дениса electroNic Шарипова, что позволило перейти из европейского VRS в азиатский. В Европе команда s1mple занимала 36-ю строчку, а в Азии поднялась на 2-ю — в зону прямого приглашения на мэйджор. Теперь, по новым правилам, переход может быть аннулирован из-за недостаточного срока пребывания в новом регионе.

Поводом для изменения правил стала попытка датской Sashi аналогичным образом перейти в азиатский VRS, временно подписав двух австралийцев. После этого Никола NiKo Ковач публично призвал Valve вмешаться. Итоговый срез рейтинга для определения участников мэйджора запланирован на 2 ноября. PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря.

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