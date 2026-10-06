Valve изменила правила смены региона в CS 2 из-за Sashi, а не BC.Game

Сооснователь организаций BIG и MOUZ Том Лемке рассказал, что обсуждал с Valve ситуацию со сменой регионов командами в рейтинге VRS.

По словам Лемке, причиной ужесточения правил стали не действия BC.Game, а попытка датской Sashi перейти в азиатский регион с использованием двойного гражданства одного из игроков.

После разговора с Valve мне объяснили, что Sashi стала последней каплей — в частности, использование двойного гражданства.

Это означает, что без действий Sashi команда BC.Game, вероятно, сохранила бы место в азиатском VRS и гарантировала себе приглашение на PGL Major Singapore 2026. Теперь новое правило о трёхмесячном периоде ожидания ставит переход под угрозу. Итоговый срез рейтинга состоится 2 ноября.