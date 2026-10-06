Сериал «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью возглавил чарты Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал данные о просмотрах в начале октября. Лидером среди англоязычных сериалов стал «К востоку от Эдема» — новый проект с Флоренс Пью.

Шоу с британской актрисой собрало 6,5 млн просмотров за четыре дня — это лучший результат в недельных чартах стриминга. Это не очень высокий показатель для больших сериалов Netflix, однако этого хватило для опережения четвёртого сезона антологии «Монстр», которая собрала 5,7 млн просмотров за неделю.

«К востоку от Эдема» — экранизация одноимённого произведения Джона Стейнбека. Шоу рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. История посвящена предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии начала XX века. Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков: на Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 82% и 86% соответственно.