15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью возглавил чарты Netflix

Сериал «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью возглавил чарты Netflix
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал данные о просмотрах в начале октября. Лидером среди англоязычных сериалов стал «К востоку от Эдема» — новый проект с Флоренс Пью.

Шоу с британской актрисой собрало 6,5 млн просмотров за четыре дня — это лучший результат в недельных чартах стриминга. Это не очень высокий показатель для больших сериалов Netflix, однако этого хватило для опережения четвёртого сезона антологии «Монстр», которая собрала 5,7 млн просмотров за неделю.

«К востоку от Эдема» — экранизация одноимённого произведения Джона Стейнбека. Шоу рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. История посвящена предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии начала XX века. Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков: на Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 82% и 86% соответственно.

Материалы по теме
«Великолепная роль Флоренс Пью»: критики высоко оценили сериал «К востоку от Эдема»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android