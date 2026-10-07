В Deadlock вышел новый герой — ведьма Baba на курьих ножках

Valve добавила в Deadlock нового играбельного персонажа — Baba. Героиня стала второй из шести, анонсированных в обновлении «Неспящий город». Ранее по итогам голосования первым был выпущен Rat King.

Baba — пожилая жительница Центрального парка Нью-Йорка, сражающаяся верхом на ожившей скамейке. В арсенале героини способность Threadsap, крадущая дух противников, а также Baba's Brews — зелья с различными эффектами для союзников и врагов. Ультимативная способность The Birds призывает стаю голубей.

Следующий герой появится в пятницу, 9 октября. Также Valve перенесла завершение первого рейтингового сезона на 5 ноября.