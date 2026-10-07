В GTA 6 можно будет сыграть на ПК в день релиза через Xbox

Как сообщает издание The Verge, компания Microsoft заполучила эксклюзивные права на стриминг GTA 6. Это значит, что сыграть в будущий экшен от Rockstar Games можно будет удалённо с помощью сервиса Xbox Cloud Gaming .

Это означает, что чисто технически одна из самых ожидаемых игр в истории также доберётся и до ПК. В России сервис Xbox Cloud Gaming официально недоступен, однако с помощью методов обхода россияне всё же могут запустить приложение в формате бонуса за подписку Game Pass. Стоит отметить, что речь идёт именно о стриминге видеоигры, из-за чего пользователям потребуется стабильное соединение с интернетом.

При этом важно, что в ноябре Microsoft масштабно ограничит сервис именно подписчикам Game Pass, которым будет доступно до 15 часов игры в месяц без доплат за тариф Ultimate. Остальное время при желании можно получить с помощью доплаты.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Официально игра не анонсирована на ПК, однако по традиции Rockstar выпускает версию для компьютеров спустя год