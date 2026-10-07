В Dota 2 вышел сундук Trove of Terror с двумя арканами и новыми обликами Рошана

Valve выпустила новый сундук Trove of Terror для Dota 2. В набор вошли 15 наборов предметов уровня Immortal, две арканы, а также новые облики для Торментора и Рошана. Сет стоит 420 рублей .

Содержимое сундука Trove of Terror Фото: BETBOOM

Главное содержимое сундука — две арканы. Первая предназначена для Drow Ranger и представляет собой возвращение ранее недоступного облика с возможностью переключения между классическим и новым дизайном. Вторая — полностью новая аркана Maw of the Megalodon для Tidehunter. Она включает обновлённую модель героя, кастомные анимации, эффекты, насмешки и голосовые реплики, а также три варианта оформления.

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve

Облики Торментора и Рошана открываются при достижении определённого количества открытых сундуков.