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Гарантированная аркана в Dota 2 обойдётся в 21 тыс. рублей

Гарантированная аркана в Dota 2 обойдётся в 21 тыс. рублей
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Valve выпустила сокровищницу Trove of Terror для Dota 2 с новой системой получения редких наград. Теперь игроки могут гарантированно забрать предмет категории «невероятно редкая» после открытия определённого количества сетов.

100-процентный шанс на выпадение редкой награды активируется на 50-й попытке. Суммарная стоимость открытия такого числа сокровищниц составляет около 21 тыс. рублей. К категории «невероятно редких» в этом наборе относятся две арканы: возвращённая Dread Retribution для Drow Ranger и новая Maw of the Megalodon для Tidehunter.

Помимо аркан, в состав Trove of Terror включены 15 наборов предметов класса Immortal. За открытие сокровищниц также предусмотрены дополнительные бонусы — новые облики для Рошана и Торментора.

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