Обезумевшая Линда Карделлини — на новых кадрах сериала «Хрустальное озеро»

Издание Entertainment Weekly поделилось свежими кадрами сериала «Хрустальное озеро». На них можно увидеть Линду Карделлини в образе Памелы Вурхиз, матери Джейсона Вурхиза.

Новые кадры сериала «Хрустальное озеро»

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Главным героем шоу выступит Памела Вурхиз — мать знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница, 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела