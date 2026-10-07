Обезумевшая Линда Карделлини — на новых кадрах сериала «Хрустальное озеро»
Издание Entertainment Weekly поделилось свежими кадрами сериала «Хрустальное озеро». На них можно увидеть Линду Карделлини в образе Памелы Вурхиз, матери Джейсона Вурхиза.
Новые кадры сериала «Хрустальное озеро»
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Главным героем шоу выступит Памела Вурхиз — мать знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница, 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела