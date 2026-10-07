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Майка Монро вне себя — на новом постере фильма «Психопатка»

Майка Монро вне себя — на новом постере фильма «Психопатка»
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Компания Bleecker Street поделилась новым постером фильма «Психопатка». На нём можно увидеть обезумевшую Майку Монро. Официальная премьера ленты в России состоится 8 октября.

Новый постер фильма «Психопатка»

Сюжет ленты развернётся в 1858 году. Картина расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

Главную роль исполнила звезда хоррора «Собиратель душ» Майка Монро. В фильме также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры. Режиссёром «Психопатки» выступил Закари Уигон — постановщик фильма «Стоп-слово».

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