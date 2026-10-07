Вышел сериал «Кэрри» по одноимённому роману Стивена Кинга
Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Кэрри» по одноимённому роману Стивена Кинга. Для просмотра доступны все восемь серий сразу.
«Кэрри» рассказывает о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.
Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Сценаристом и постановщиком проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр экранизации другого произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака».
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