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Фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет 13 октября

Фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет 13 октября
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Цифровая премьера фильма «Практическая магия 2» состоится 13 октября. В этот день картина выйдет в онлайне.

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью.

К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»). Критики низко оценили картину, но зрители приняли её тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 39% свежести от обозревателей и 92% от пользователей.