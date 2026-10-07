Фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет 13 октября

Цифровая премьера фильма «Практическая магия 2» состоится 13 октября. В этот день картина выйдет в онлайне.

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью.

К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»). Критики низко оценили картину, но зрители приняли её тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 39% свежести от обозревателей и 92% от пользователей.