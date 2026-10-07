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Марк Руффало намекнул на дальнейшее взаимодействие Халка и Человека-паука в фильмах

Марк Руффало намекнул на дальнейшее взаимодействие Халка и Человека-паука в фильмах
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Марк Руффало недавно рассказал, что столкновение Человека-паука и Халка в фильме «Человек-паук: Новый день» тизерит зрителям то, что ждёт их в будущем. Речь наверняка про дальнейшие моменты, когда зелёный гигант будет впадать в ярость, а дружелюбный сосед будет противостоять ему.

По словам Руффало, взаимоотношения этих двух не закончатся на моменте в «Новом дне». На что конкретно намекает актёр, впрочем, пока непонятно.

Фильм «Человек-паук: Новый день» доступен для просмотра в онлайне. Лента собрала в прокате $ 2,5 млрд и стала одной из самых кассовых вообще. Впереди — «Мстители: Судный день», но, увидим ли там Человека-паука и Халка, вопрос открытый.