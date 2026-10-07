Продажи книги, по которой сняли сериал «К востоку от Эдема», подскочили на 200%

Продажи книги «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека выросли на 200% с момента выхода сериала Netflix с Флоренс Пью в главной роли.

«К востоку от Эдема» — экранизация одноимённого произведения Джона Стейнбека. Сюжет рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. История посвящена предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века.

Вместе с Пью важную роль в ленте сыграл Кристофер Эбботт. Проект вряд ли получит второй сезон, поскольку его концепция изначально была именно в формате мини-сериала с небольшим количеством эпизодов. Обычно такие истории заканчиваются одним сезоном.