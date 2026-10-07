Скарлетт Йоханссон сталкивается с ужасами — на свежих кадрах из «Изгоняющего дьявола»

Издание Esquire поделилось свежими кадрами новой части «Изгоняющего дьявола», в которой ключевую роль сыграла звезда «Мстителей» и других картин Скарлетт Йоханссон.

На кадрах можно увидеть её героиню и других актёров в образах своих персонажей.

Свежие кадры из нового «Изгоняющего дьявола»

Фото: Esquire

Фото: Esquire

Фото: Esquire

Фото: Esquire

Фото: Esquire

Фото: Esquire

Фото: Esquire

Сюжет картины пока неизвестен. Ранее авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии и не будет связан с предыдущими частями.

В фильме также снялись Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром выступил постановщик картин «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэна