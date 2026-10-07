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В GTA 6 не получится сыграть на ПК в день релиза через Xbox

В GTA 6 не получится сыграть на ПК в день релиза через Xbox
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Вчера The Verge сообщило, что Microsoft получила эксклюзивные права на запуск GTA 6 в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming. Это означало, что запустить экшен на ПК получится в день релиза — одновременно с консолями.

Директор по стратегическому развитию Xbox Мэтью Болл отверг эту информацию. Он сказал, что новая GTA не будет доступна эксклюзивно в облаке и что тайтл не получится запустить на ПК в день релиза. Вероятно, The Verge изначально неверно трактовала информацию.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Официально игра не анонсирована на ПК, однако её релиз на этой платформе состоится позже.

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