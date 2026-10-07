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Вышел 10-й эпизод сериала «Тед Лассо» — четвёртый сезон завершён

Вышел 10-й эпизод сериала «Тед Лассо» — четвёртый сезон завершён
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7 октября состоялась премьера 10-го эпизода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Вместе с ним новый сезон спортивного шоу подошёл к концу — проект уходит на перерыв.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет четвёртого сезона посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении тренер Лассо возвращается в Лондон, чтобы тренировать новый коллектив после небольшого перерыва. В четвёртом сезоне вернулась лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

В Apple пока не продлили «Теда Лассо» на пятый сезон, однако наверняка это вопрос времени. Ранее четвёртый сезон показал лучший старт в истории онлайн-кинотеатра Apple TV.

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