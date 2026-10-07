«Мне очень понравилось»: Том Круз вспомнил свои визиты в Россию

Российская блогерша Алёна Мель опубликовала ролик в своих соцсетях, посвящённый встрече с Томом Крузом. Девушка побыла на премьере фильма «Диггер» в Южной Корее и немного пообщалась со звездой Голливуда о России.

Когда речь зашла о России, актёр вспомнил, что бывал в стране как минимум несколько раз. В 1987 звезда «Миссии невыполнима» посетил ещё СССР, в 1990-х он был в Сибири, а в начале 2000-х артист был на открытии «Большого театра».

Да, я был в России не раз. В 1990-х я приземлялся там на самолёте, потому что хотел увидеть Сибирь. А ещё я был в Москве в 1987 году, это был мой первый визит, мне очень понравилось. А ещё я был в 2000-х перед открытием Большого театра.

Интересно, что Круз был в Москве в том числе в 2010 году — тогда актёр участвовал в съёмках фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», где события развернулись в Кремле. После ухода голливудских студий в 2022 году многие популярные актёры перестали приезжать в Россию, однако сам актёр вспомнил Россию с явной теплотой.